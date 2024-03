Polícia investiga morte de homem encontrado queimado em Cachoeiro

A Polícia Civil está investigado a causa da morte de um homem que foi encontrado morto e queimado no último domingo (3), em um matagal na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia esteve no local e encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a PC disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados no momento.

Informou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.