Polícia Civil investiga tentativa de homicídio em Atílio Vivácqua

A Polícia Civil está investigando a tentativa de homicídio contra um jovem, de 20 anos, que foi baleado na manhã da última terça-feira (5), no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para irem ao Hospital Doutora Andrea Canzian Lopes, no centro do município, onde havia dado entrada um homem baleado. Lá, a vítima, de 20 anos, relatou que um homem armado entrou em sua casa e atirou contra ele.

Após atendimento médico, a vítima foi transferida para o hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde do paciente não foi informado.

Aos militares, testemunhas contaram que o suspeito de efetuar os disparos fugiu após o crime. Diante disso, a equipe realizou buscas no local, porém ninguém foi detido.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da delegacia do município e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.