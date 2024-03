Quadrilha é presa após roubar mais de 100 aparelhos celulares em Cachoeiro

Quatro criminosos foram detidos durante uma perseguição policial após roubarem mais de 100 aparelhos eletrônicos de um caminhão, que realizava a descarga em uma loja, localizada no bairro Guandu, região central de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última terça-feira (5).

Segundo a Polícia Militar, as vítimas, que são funcionários de uma transportadora, contaram que estavam descarregando as mercadorias na loja, quando um veículo, de cor prata, chegou ao local com três suspeitos à bordo. Eles anunciaram o assalto na sequência. Além disso, as vítimas disseram que um dos criminosos disse estar armado.

Os criminosos renderam as vítimas, entraram no caminhão e pegaram duas caixas contendo aproximadamente 104 aparelhos eletrônicos, sendo 100 celulares, entre iPhone e Smartphones, e 15 tablets e notebook. Em seguida, fugiram em direção ao centro da cidade.

Após o ocorrido, os militares passaram a monitorar o veículo pelas câmeras de cerco inteligente, e visualizaram o veículo seguindo pela BR-101, sentido Vitória. Os policiais montaram um cerco policial na altura do trevo de Guarapari, e ao perceber a presença dos militares, os criminosos tentaram fugir, mas bateram com o veículo em outros carros na pista.

Com os suspeitos, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. Todo o material roubado no caminhão foi recuperado. Os suspeitos foram detidos e encaminhados até a delegacia de Guarapari para providências.