Polícia Civil prende homem suspeito de homicídio em Guaçuí

Na tarde dessa terça-feira (05), policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí prenderam um homem de 35 anos, que tinha um mandado de prisão aberto pelo crime de homicídio de José Antônio Golfeto Creton, de 56 anos, ocorrido em 08 de dezembro, na Rodovia BR-482, próximo ao trevo que liga Guaçuí à estrada de Dores do Rio Preto. A prisão ocorreu na porta do Fórum da cidade de Guaçuí.

Em 08 de dezembro de 2023, José Antônio Golfeto Creton, de 56 anos, foi brutalmente agredido pelo autor, que fugiu do local logo após o crime. A vítima foi socorrida e levada para o hospital local e, posteriormente, para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde faleceu em 18 de janeiro.

O Inquérito Policial foi concluído no dia 19 de fevereiro e o delegado Robson Vieira Lima, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, representou pela prisão preventiva do suspeito de autoria do crime.

“A vítima era uma pessoa muito conhecida na cidade, tinha uma oficina mecânica, e o crime teve grande repercussão na cidade. A motivação estaria ligada a uma rixa anterior aos fatos entre a vítima e o suspeito”, afirmou o delegado Robson Vieira Lima.

Os policiais civis da DP de Guaçuí monitoravam o homem pela cidade e, na tarde dessa terça-feira (5), identificaram que ele se dirigia ao Fórum, efetuando a abordagem antes que adentrasse o recinto.

O autor do crime tem outras passagens e prisões, sendo indiciado por homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.