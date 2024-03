Polícia encontra arma usada na tentativa de homicídio em Alegre

A Polícia Militar encontrou na manhã desta segunda-feira (4), a arma usada na tentativa de homicídio ocorrido na noite do último domingo (3), na Praça da Estação, no centro de Alegre.

A PM informou que a equipe K9, por volta das 9h, realizaram buscas e encontraram um revólver calibre 22 com cinco munições deflagradas e duas picotadas no meio do mato, em um barranco.

Portanto, o material apreendido foi entregue na 6ª delegacia de Alegre.