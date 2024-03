Polícia procura suspeito de assassinar homem em calçada em Iúna

A Polícia Civil está procurando o suspeito de assassinar um homem a tiros em uma calçada no centro de Iúna, na noite do último sábado (23).

A Polícia Militar informou que os militares tiveram acesso a imagens de uma câmera de segurança de uma distribuidora, onde viram que a vítima estava na calçada quando um carro passou. Aparentemente, uma pessoa que estava no banco do carona efetua disparos de arma de fogo. Após o crime, o veículo fugiu.

A vítima, que não teve a identidade revelada, teve o óbito confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Sobre o crime, a PC disse que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.