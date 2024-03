Polícia procura suspeito de matar homem a pauladas em Cachoeiro

A Polícia Civil está procurando o suspeito de ter matado a pauladas Thiago Bolzan de Almeida, de 36 anos, na noite de terça-feira (19), no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar foi à Rua Marina Catarina Correa para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Quando chegaram no local, visualizaram o corpo da vítima caída no meio da rua com a cabeça sangrando.

No entanto, perceberam que havia uma madeira suja de sangue ao lado do corpo. Contudo, a polícia não sabe até o momento a motivação do crime.

Em nota, o órgão disse que abriu uma investigação e, até o momento, não deteve nenhum suspeito. A polícia disse ainda que, no momento, não vão divulgar detalhes da investigação.

A polícia procura o suspeito e disse que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. Além disso, podem anexar imagens e vídeos de ações criminosas no disquedenuncia181.es.gov.br. A polícia garante o anonimato e investigam todas as informações fornecidas.

Homicídio

O Código Penal, em sua parte especial trata da perda do bem mais valioso de nosso ordenamento jurídico – a vida. E, sendo um Código Penal, ou seja, que proíbe as ações típicas expressa nele, condena o homicídio, que nada mais é do que tirar a vida de outra pessoa.

Tendo portanto, a noção de que homicídio é uma vida (um homem) provocando a morte de outra vida (outro homem). O Código Penal, classifica e estipula as maneiras deste crime ocorrer, julgando o fato típico, ilícito e culpável, em: homicídio simples, homicídio privilegiado, e, homicídio qualificado.

