Polícia recupera mais uma moto através do Cerco Inteligente 

Os Policiais Militares do 3º Batalhão de Alegre detiveram um homem de 31 anos e recuperaram uma moto com restrição de roubo ou furto. A abordagem foi realizada na última sexta-feira (08) no município de Jerônimo Monteiro.

A ação só foi possível pois o veículo, uma moto CG160 de cor vermelha, foi identificado pelo Cerco Inteligente ao passar pela BR482. Ele seguia para o Centro do município por volta das 13h41min.

Leia também: Mês das mulheres: Polícia Militar dá dicas de segurança no trânsito

Os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram o condutor em um restaurante. Aos policiais, o suspeito disse que comprou a motocicleta hà 4 meses em Marataízes, pois havia negociado pela rede social.

Contudo, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A motocicleta pertence a uma locadora de veículos, todavia foi removida ao pátio credenciado do DETRAN/ES.

Sobre o Cerco Inteligente

Lançado em 13 de janeiro deste ano pelo Governo do Estado, o Cerco Inteligente é um sistema integrado de monitoramento e combate aos crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública. Com equipamentos de alta tecnologia que geram informações em tempo real, o Cerco Inteligente foi idealizado para garantir a segurança dos capixabas e evitar a evasão de recursos e fraudes fiscais.

Na segurança pública, uma das aplicações do sistema é a recuperação de veículos roubados. O Cerco Inteligente de Segurança tem representado um importante avanço tecnológico no combate à criminalidade, permitindo a identificação e o reconhecimento de veículos, o que confere mais celeridade nas ações de policiamento ostensivo, bem como robustece investigações. Fonte: Governo ES