Policlínica Municipal recebe Dia D de Multivacinação neste sábado (9)

Neste sábado (9), a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Cento de Saúde), situada no bairro Santo Antônio, abrirá suas portas para a realização do primeiro Dia D de Multivacinação Municipal de 2024, destinado à atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes de 2 meses a 15 anos.

A ação acontecerá das 8h às 16h. Os imunizantes que serão ofertados fazem parte do rol de vacinas do calendário básico do Programa Nacional de Imunizações

Para receber os imunizantes, é preciso comparecer aos locais de vacinação apresentando o cartão de vacinas e CPF ou cartão do SUS. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), gestantes, adultos e idosos que necessitarem de atualizar ou complementar o cartão de vacinas também poderão comparecer no Dia D.

“Com o retorno das aulas, é muito importante que os pais atualizem o cartão de vacinas de seus filhos, para prevenir contra uma série de doenças que podem ser evitadas graças aos imunizantes”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.