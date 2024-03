Policultivo de tilápias e camarões de água doce será tema em Fórum no Sul

Muniz Freire irá sediar nos próximos dias 14 e 15 de março, no parque de Exposições Dirceu Santos, o Inova Capixaba – Agricultura In Foco, que neste ano realizará o Fórum de Piscicultura.

O evento que contará com diversos palestrantes renomados, incluindo Bruno de Lima Preto, Engenheiro Agrônomo, Mestre e Doutor em Aquicultura. Atualmente é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre, e atua nas áreas de Ecologia e Aquicultura.

No segundo dia do Fórum, Bruno estará ministrando a palestra com o tema: Policultivo de tilápias e camarões de água doce.

Realização e apoio

A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

Serviço

14 e 15 do mês de março, em Muniz Freire

Local: Parque de Exposições

Instagram do evento: @inova_capixaba