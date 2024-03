“Temos a tarefa de disseminar a Aquicultura”, afirma palestrante 

Entre os dias 14 e 15 do mês de março, em Muniz Freire, no sul do Estado, irá ocorrer a Feira Inova Capixaba – Agricultura In Foco, que neste ano recebe o “Fórum de Piscicultura”.

Com grandes expectativas no evento, o participante e palestrante João Tardim, acredita que as trocas de experiências irão contribuir positivamente para o desenvolvimento da aquicultura local.

“Minha expectativa para o Fórum é que possamos contribuir com a difusão do que é a Aquicultura. Creio que isso é um ponto forte que temos que focar, porque é uma atividade emergente, uma atividade em destaque no setor agropecuário, porém, a gente tem a tarefa de disseminar ela em nossa região. Além disso, tenho a expectativa de que tenhamos bastantes trocas de experiência e que possamos contribuir positivamente para o desenvolvimento da aquicultura local”, ressalta o Engenheiro.

João Victor Nascimento Tardim é Engenheiro de Aquicultura, Técnico Ambiental e compõe atualmente a Incubadora Sul Capixaba (IFES/UFES). No Fórum de Piscicultura, irá ministrar a palestra “Planejamento Inicial da atividade aquícola”.

Realização e apoio

A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.