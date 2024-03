Praça de Jerônimo Monteiro perde iluminação após furto de fios

Diversos pontos da Praça Saudável, que fica no Centro de Jerônimo Monteiro, estão com a iluminação prejudicada após o furto de fios de energia do local. A praça possui campo de futebol e também um parque para as crianças, contudo, o lugar que era sinônimo de lazer durante a noite, agora está escuro.

A Praça Saudável foi inaugurada em maio do ano passado e se mostrou um ótimo lugar de diversão para as crianças, jovens e também adultos. Todavia, há algumas semanas perdeu parte da iluminação por conta do furto dos fios. Os postes ficaram sem iluminação, o que deixou alguns frequentadores com receio sobre a segurança da praça.

Além das opções de esporte e de diversão, a praça conta com academia ao ar livre e com alguns trailers e carrinhos de comida. Sem iluminação, estes comerciantes também foram prejudicados.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Jerônimo Monteiro disse que lamenta a ação dos vândalos neste caso. De acordo com a assessoria, o município entregou a obra em perfeito estado de funcionamento. Além disso, tem mantido em dia os serviços gerais para manter o local apropriado ao uso da população. Contudo, a ação de criminosos causou o dano.

Disseram também que além de acionar as autoridades competentes, a Prefeitura já realizou a solicitação de compra de cabeamento novo para substituir os roubados e está aguardando a entrega do material, que não é de fácil aquisição, para repor as instalações. O Governo Municipal apelou ainda aos moradores que apoiem na fiscalização contra esse tipo de criminalidade e que qualquer informação seja repassada aos secretários municipais a fim de punir quem está praticando esse crime na cidade.

Sobre um prazo para que o problema seja resolvido, a Prefeitura afirma que não é possível definir.