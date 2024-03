Prefeito de Muniz Freire exonera secretário por falta de compaixão

O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva (PSB), exonerou o secretário municipal de Cultura do município, Mário César Spadetti, no final da tarde do último sábado (23).

O motivo da exoneração é o que chamou a atenção da população de pouco mais de 18 mil habitantes. No decreto, o prefeito mencionou que o secretário estava sendo exonerado por falta de compaixão, desleixo e descaso ao povo munizfreirense.

Além disso, o decreto menciona que o secretário não participou de duas reuniões convocadas pelo prefeito e não justificou sua ausência.

Além da exoneração, o servidor que é efetivo no município poderá responder processo administrativo interno, por possíveis irregularidades ao que alude o estatuto do servidor público do referido município, segundo menciona o decreto.

Procurado para se manifestar, o ex-secretário de Cultura de Muniz Freire, Mário César Spadetti, disse que o ato foi de covardia por parte do Prefeito.

“Isso é um ato de covardia. Quem me conhece sabe quem eu sou. O que a mão direita faz à esquerda não precisa saber. Sou reservado e não fico procurando me aparecer nas redes sociais. Já estavam querendo me exonerar há tempo, desde que fui contra atos da gestão em desacordo com os trabalhos e planejamentos realizados até o ano de 2023, quando atuei no primeiro escalão do governo, para manter a lisura dos procedimentos e as contas públicas. Só aguardavam o momento, e forçaram um motivo, tentando se aproveitar da comoção da população por conta das chuvas,” disse o ex-secretário.