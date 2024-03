Prefeitura da Serra abre novo processo seletivo para área da saúde

A Prefeitura da Serra anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, a fim de preencher 31 vagas, bem como formar cadastro reserva. Com efeito, o processo é voltado para candidatos de nível superior.

Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de: Médico Clínico Geral Plantonista (15); Médico Clínico Geral – Pediatria (15); Médico Terapeuta Ocupacional – CAPS (1)

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 20 a 30 horas semanais de trabalho. Dessa forma, a remuneração mensal no valor que varia de R$ 3.216,04 a R$ 3.345,79. Além disso, os profissionais ainda recebem adicional de insalubridade, auxílio-alimentação de R$ 800,00 e outros benefícios.

Como participar do processo seletivo da Serra

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período das 12h do dia 12 de março de 2024 até às 23h59 do dia 20 de março de 2024, no site do Município.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de análise de títulos. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

As contratações previstas neste edital serão feitas por meio de contrato administrativo de prestação de serviços por tempo determinado. Sendo assim, o prazo é de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Validade

O Processo Seletivo terá validade de um ano, a partir da data da homologação do resultado final. Entretanto, o mesmo poderá ser prorrogado por igual período.

Confira o edital completo clicando AQUI.