Prefeitura de Castelo entrega área social à comunidade de Apeninos

A Prefeitura de Castelo, através da Secretaria Municipal de Obras e Projetos – SEMOP, em parceria com a Associação de Moradores e Produtores de Apeninos, inaugurou na tarde do último sábado (9), a “Área Social” da Comunidade, que fica anexa à quadra esportiva e ao campo de futebol.

O espaço, que era um sonho antigo dos moradores de Apeninos, conta com lanchonete, cozinha, depósito, banheiros, área de lazer com churrasqueira e vestiários.

“Este é um espaço fundamental para a união da comunidade, completo e ideal para integração e lazer dos moradores. É com grande alegria que entregamos mais essa obra”, destacou o Prefeito de Castelo, João Paulo Nali.

