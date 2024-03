Prefeitura de Castelo investe R$ 1,3 milhão na compra de tomógrafo

A Prefeitura de Castelo deu um passo importante para modernizar a saúde pública do município com a aquisição de um tomógrafo computadorizado de última geração para o Hospital Municipal de Castelo (HMC). O equipamento, adquirido com recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 1,3 milhão, foi entregue na quarta-feira (28) de fevereiro.

O prefeito de Castelo, João Paulo Nali, ressalta que a aquisição do tomógrafo vai reduzir significativamente o tempo de espera por exames para os pacientes de Castelo, que antes precisavam se deslocar para outros municípios para realizar o procedimento.

Leia Também: Escola de Forno Grande recebe projeto Biblioteca Itinerante

“Este é mais um grande investimento que visa modernizar nosso Hospital e oferecer um atendimento de saúde com mais qualidade para a população castelense. Cuidar da saúde sempre foi prioridade da nossa gestão”, destacou o Prefeito de Castelo.

O novo tomógrafo é da marca Canon e conta com tecnologia de última geração. Além disso, o equipamento é capaz de realizar todos os tipos de tomografias, tanto em adultos quanto em crianças, inclusive com acompanhamento anestésico e de contraste. Bem como, a previsão para início do funcionamento do tomógrafo é de 60 dias, após a finalização da instalação e treinamento da equipe médica.

Tecnologia

A tomografia computadorizada é um exame que permite a obtenção de imagens detalhadas do corpo humano, possibilitando diagnósticos mais precisos e precoces de diversas doenças. Além disso, o HMC é o primeiro hospital público do sul do Estado do Espírito Santo a contar com um equipamento próprio dessa magnitude.

Fonte: PMC