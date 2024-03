Castelo: escola de Forno Grande recebe projeto Biblioteca Itinerante

O Projeto Biblioteca Itinerante, do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), já começou sua jornada do ano nas escolas da região do Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo. Nesta terça-feira (5), o projeto chegou na Escola do Forno Grande, para ficar lá nos próximos três meses, incentivando a leitura e promovendo a educação ambiental para os alunos do 2º e 3º ano.

A Biblioteca Itinerante chegou na escola com uma contação de história para os alunos, com o livro “A árvore generosa”, de Shel Silverstein. Durante o período em que o projeto estiver na escola, os alunos terão acesso ao baú de livros da Biblioteca, com um acervo de 60 livros que abordam temas, como meio ambiente, sustentabilidade, fauna, flora e literatura infantil. “Fomos muito bem recebidos, o projeto já passa por essa escola há dez anos e os alunos amam, ficam com os olhinhos brilhando”, conta a servidora do Iema, Janine Scandiani.

Os alunos receberam ainda um diário de leitura, adesivos, figurinhas e marcadores de páginas. “São materiais didáticos que estimulam a leitura de forma interativa e divertida”, explica Janine. Além dos materiais, nos meses em que o projeto permanecer na escola, os servidores do Parque Estadual Forno Grande farão visitas frequentes com o intuito de dinamizar as ações, contando e ouvindo histórias, fazendo dinâmicas, piqueniques na floresta, brincadeiras e palestras.