Prefeitura de Guaçuí abre inscrições de processo seletivo para Educação

Estão abertas as inscrições para o novo Processo Seletivo na área da Educação da Prefeitura de Guaçuí. De acordo com o edital, o objetivo é a formação de cadastro reserva para possível admissão de profissionais de nível superior.

As oportunidades serão destinadas aos cargos de Professor de Creche – Educação infantil (00 a 03 anos); Professor MaMPA – Educação infantil 04 e 05 anos – ensino fundamental do 1º ao 5º ano, EJA, Atividades Gerais; Professor MaMPB: Consciência Fonológica e Introdução à Leitura e Produção Textual; Psicólogo; Fonoaudiólogo; Assistente Social; Professor MaMPB – Arte e Musicalização.

Professor MaMPB – Ciências; Professor MaMPB – Educação Física; Professor MaMPB – Ensino Religioso; Professor MaMPB – Geografia; Professor MaMPB – História; Professor MaMPB – Inglês Professor MaMPB – Língua Portuguesa; Professor MaMPB – Matemática; Professor MaMPB – Tecnologia na Educação; Técnico pedagógico – MaMPP para atuação em toda rede municipal de ensino.

Professor MaMPA/MaMPB – Atendimento educacional especializado para área de deficiência auditiva para atuar na Educação Infantil de 0 a 3 anos, Educação Infantil de 4 a 5 anos e 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Professor MaMPA/ MaMPB – Para Intérprete e Tradutor de Libras para atuar na Educação Infantil de 0 a 3 anos, Educação Infantil de 4 a 5 anos e 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Professor MaMPA/MaMPB – Atendimento educacional especializado para área de deficiência visual para atuar na Educação Infantil de 0 a 3 anos, Educação Infantil de 4 a 5 anos e 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Professor MaMPA/MaMPB – Atendimento educacional especializado para área de altas habilidades /superdotação para atuar na Educação Infantil de 0 a 3 anos, Educação Infantil de 4 a 5 anos e 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Professor MaMPA/MaMPB – Atendimento educacional especializado para área de deficiência intelectual para atuar com alunos, educação infantil e 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

Estes profissionais deverão fazer jus à remuneração de R$ 2.762,75 ao mês, referente à jornada de 25 horas semanais de trabalho.

As inscrições são realizadas de maneira exclusivamente on-line. Os interessados em concorrer deverão se inscrever até o dia 18 de março de 2024, por meio do endereço eletrônico da Prefeitura.

A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de avaliação de títulos, conforme consta no edital disponível em nosso site para consulta.

Este Processo Seletivo terá validade durante o ano letivo de 2024, com possibilidade de prorrogação para o ano de 2025 se for necessário.

Confira o edital completo clicando AQUI.

Fonte: PCI Concursos