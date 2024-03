Prefeitura de kennedy segue com Programa de incentivo à lavoura canavieira

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca (SEMDAP) anunciou o início da segunda etapa do Programa de Incentivo à Lavoura Canavieira em Presidente Kennedy. Com o objetivo de fortalecer a produção agrícola local e diversificar as atividades nas propriedades rurais, a iniciativa visa proporcionar um maior retorno econômico aos produtores interessados.

Os produtores rurais estão convidados a participar da reunião inicial, agendada para o dia 2 de abril, terça-feira, às 14 horas, na própria SEMDAP. Nessa ocasião, serão fornecidas informações detalhadas sobre o programa e serão discutidos os procedimentos para o cadastramento, que estará aberto entre os dias 1º e 10 de abril.

A SEMDAP planeja disponibilizar recursos como calcário, fertilizantes, serviços de máquinas e transporte de cana planta para o plantio, além de oferecer assistência técnica aos participantes. A Usina Paineiras S.A. também é parceira no projeto e poderá fornecer a cana planta para os produtores interessados.

É importante ressaltar que o programa de incentivo está em conformidade com o Decreto Municipal nº 015/2024 e as Leis n.º 1.100/2013 e 1.103/2013, visando não só estimular o desenvolvimento regional, mas também contribuir para a arrecadação municipal e o planejamento estratégico de Presidente Kennedy.

Os interessados em participar devem dirigir-se ao escritório do Incaper, localizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca, Avenida Orestes Baiense, nº 500, Centro, das 7 às 16 horas, para realizar o cadastro e obter informações adicionais sobre normas e procedimentos.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (28) 3535-1950 ou pelo e-mail [email protected].

Com essa iniciativa, a SEMDAP busca impulsionar o setor agrícola local, promovendo o desenvolvimento sustentável e contribuindo para o crescimento econômico do município.