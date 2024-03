Prefeitura de Presidente Kennedy abre processo seletivo, confira!

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social anunciou a realização de um novo Processo Seletivo. Conforme o edital, o objetivo é o preenchimento de sete vagas destinadas à contratação de profissionais, em caráter temporário.

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Facilitador de Oficina de Convívio – Balé (1); Facilitador de Oficina de Convívio – Capoeira (1); Facilitador de Oficina de Convívio – Dança – Regional, Clássica e Moderna (3); Facilitador de Oficina de Convívio – Desenho e Pintura (1); Auxiliar de Cuidador Social para Crianças e Adolescentes (1).

Ainda segundo o edital, para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter escolaridade entre níveis fundamental e superior. Desse modo, conforme o respectivo cargo pleiteado.

Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 40 a 44 horas semanais. Desse modo, a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 1.404,33 a um salário mínimo.

Para participar

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever no período de 18 a 22 de março de 2024. , no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Lúcio Moreira Filho nº 15, Centro. O atendimento é das 8h às 16h.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova de avaliação de títulos e experiência profissional. Sendo assim, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o contrato será firmado durante 12 meses, prazo similar ao de validade do Processo Seletivo. Entretanto, há possibilidade de ser prorrogado por igual período.

Confira o edital completo clicando AQUI.

Fonte: PCI Concursos