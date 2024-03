Prefeitura de Vargem Alta abre processo seletivo para contratar estagiários

A Prefeitura de Vargem Alta, por meio da Secretaria Municipal de Administração em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, divulgou edital para processo seletivo de estagiário. O objetivo é o preenchimento de cadastro de reserva para estudantes de diversas áreas do Ensino Médio, Técnico, Superior e Pós-graduação.

A validade do processo seletivo é de um ano, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período conforme necessidade da Administração Municipal. A remuneração da bolsa de estágio é de R$ 640,14 para nível médio e técnico, R$ 815,02 para estagiários de curso superior e R$ 1.047,51 para estagiários de nível pós-graduação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, de 04 a 17 de março. O candidato deverá acessar a página https://www.ciee-es.org.br/, ler as orientações pertinentes e realizar primeiramente a inscrição de estágio e posteriormente a realização de inscrição do processo seletivo, conforme instruções contidas no edital.

Poderão participar do processo seletivo estudantes que estiverem com matrícula e frequência efetiva em instituições de ensino público ou particular reconhecidas oficialmente pelo MEC. Não poderão participar os estudantes do 3º ano do ensino médio, do último ano dos cursos de ensino superior e técnico e de ensino integrado.

Mais informações clique aqui e acesse o edital ou diretamente pelo site do CIEE.