Procon de Cachoeiro ultrapassa índice de 80% na resolução de demandas

O Procon de Cachoeiro está comemorando o Dia do Consumidor, comemoradoem todo o Brasil nesta sexta-feira (15). Mais de 80% das demandas que chegam ao órgão são solucionadas. Para que esse índice seja cada vez maior, em 2024, o foco está na orientação para o consumo consciente.

São reclamações que envolvem, principalmente, instituições financeiras. Além de operadoras de telecomunicações, contra empresas de saúde, de água, produtos como eletrodomésticos e eletrônicos, empresas de energia, gás, entre outros.

Segundo o coordenador do Procon, Luís Guimarães de Oliveira, para que essa relação entre consumidores e fornecedores seja cada vez mais harmônica, é importante que cada um contribua com o seu comportamento cuidadoso e vigilante. “É dever do consumidor ter atitudes que façam com que os fornecedores o respeitem”.

Além disso, ele reforça o empenho dos servidores municipais na solução de conflitos que chegam até o órgão. “Estamos atentos às reclamações e às dinâmicas eletrônicas de golpes que vêm crescendo cada vez mais. Mesmo assim, possuímos índice de mais de 80% de resoluções e representamos um órgão no qual a população confia”, conta.

Procon de Cachoeiro lembra Dia do Consumidor

O Dia Mundial do Consumidor, comemorado em 15 de março, é uma data para celebrar e proteger seus direitos. No Brasil, o marco inicial dessa luta remonta a 11 de setembro de 1990, Nessa data, o Código de Defesa foi instituído pela Lei 8.078.

Todavia, reconhece a vulnerabilidade de todo o consumidor perante o mercado que em concurso com outros princípios, como da igualdade, liberdade, boa-fé objetiva, repressão eficiente dos abusos, visa atender às necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações.