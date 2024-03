Educadores de Iúna participam do Encontro Busca Ativa Escolar

Aconteceu entre os dias 13 e 14 de março, em Vitória, o Encontro Busca Ativa Escolar no Espírito Santo, com a nova edição “Fora da escola, NÃO PODE”, uma ação do UNICEF em parceria com a UNDIME e a SEDU/ES onde reuniu gestores e secretários de Educação Municipal, coordenadores operacionais e equipes da Busca Ativa Escolar.

A Busca Ativa Escolar está presente na rede estadual e municipal de ensino, e tem o objetivo de contribuir no enfrentamento do abandono ou exclusão das atividades escolares, permitindo que crianças e adolescentes tenham direito à educação.

A proposta do evento foi capacitar os profissionais da Educação, além de estabelecer um pacto político e colaborativo entre estado, municípios e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, para que mais meninas e meninos frequentem a escola.

Representando a prefeitura de Iúna, estiveram a Secretária de Educação e Esporte – Edna Fonseca, a Coordenadora do PAES – Raquel Henrique, a Coordenadora do Setor de Prestação de Contas em Convênios – Fernanda da Silva Pereira e o Professor B/ Educador Ambiental – André Luiz Ferreira.

*Com informações da Prefeitura de Iúna.

Crédito: Divulgação/PMI