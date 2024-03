Venda Nova realiza 2º Festival Águas e Florestas

Na próxima quarta-feira (20), acontecerá o 2º Festival Águas e Florestas, uma celebração em prol da natureza e da sustentabilidade.

Antecedendo o festival, na terça (19), o grupo Gota Pó e Poeira apresentará a peça “Uma Aventura Sem Fim”, no Centro Cultural e Turístico, especialmente voltada para os alunos das escolas do município, visando educar e inspirar sobre a importância da preservação ambiental.

A programação do Festival Águas e Florestas inclui uma série de atividades. A partir das 18h30 de quarta-feira, haverá a recepção do público, seguida pela abertura oficial às 19h. O evento contará com um painel sobre as experiências de Rentabilidade da Conservação Ambiental, moderado pela secretária de Meio Ambiente, Sabrina Silva Zandonade.

Dentre os temas abordados estarão o beneficiamento dos frutos da palmeira juçara pela Agroindústria Açaí do Juçara, o turismo de observação de aves e mamíferos pela Pousada Cantinho Três Pontões, e o Programa Reflorestar, apresentado pelo secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni.

Além disso, durante a Mostra e Diálogos Ambientais, prevista para às 20h30, diversas iniciativas sustentáveis serão apresentadas, como a Experiência Sabores da Natureza, Faveni, NEAAS IFES, CDS Guaçu Virá, entre outras. O encerramento está programado para as 22h.

O evento oferece uma oportunidade única para se conectar com a natureza, aprender sobre sustentabilidade e contribuir para um futuro mais verde e consciente.

*Com informações da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

Crédito: Divulgação/PMVNI

