Programa de desenvolvimento com funcionários em Cachoeiro

A BRK em Cachoeiro de Itapemirim finalizou um programa de desenvolvimento que contou com a participação de todos os funcionários da concessionária. O BRK Atitude! promoveu encontros mensais por quase um ano, com foco em três pilares: autorresponsabilidade, positivismo e trabalhar juntos, contribuindo para a melhoria da performance das equipes e, consequentemente, a excelência dos serviços prestados pela companhia à população do município.

Contudo, as atividades foram realizadas em parceria com a InDeep Desenvolvimento Humano e promoveu troca de experiências, integração e oportunidades de reflexões para fixação do conteúdo, mudança de hábitos e ações práticas no dia a dia. Assim, a iniciativa contou, ao todo, com o envolvimento de 180 profissionais, entre gerentes, coordenadores, supervisores e funcionários das áreas administrativa e operacional.

Qual o intuito do programa de desenvolvimento?

Todavia, a supervisora de recursos humanos da BRK em Cachoeiro, Adriana Pigatti, explica que o programa foi desenvolvido em torno do propósito da concessionária. Que é de transformar a vida das pessoas levando o saneamento para muito além do básico. Contudo, o BRK Atitude! reforçou os valores de que Segurança e integridade são inegociáveis, de que as pessoas são mais fortes juntas e somando diferenças. Que a empresa está empenhada em desenvolver e valorizar o melhor das pessoas e que tem compromisso com os clientes.

“Pensamos como dono, fazemos acontecer e eficiência é o nosso motor de crescimento. O BRK Atitude! foi uma jornada de muito aprendizado, que teve início em maio de 2023. Foi um desafio incrível, fortalecendo a autorresponsabilidade, o positivismo e o trabalho em equipe, atitudes que geram transformação no ambiente de trabalho e na vida pessoal. Tivemos o apoio de toda alta direção no programa e o engajamento de todos os funcionários. Como resultado, ganhamos um time muito mais fortalecido”, ressalta Adriana.

Aliás, O gerente administrativo e financeiro da BRK em Cachoeiro, Vinicius Barbosa, destaca que o programa permitiu uma conexão ainda maior do profissional com o negócio, e que todos os temas foram de forma leve e didática. “Incentivamos a mudança de atitudes individuais e de equipe, com verdadeiras transformações no âmbito profissional e pessoal. Agora estamos com um time de profissionais qualificados, focados em melhorar cada vez mais as entregas nos serviços de saneamento básico”, finaliza.