Programa Portas Abertas inicia agenda de visitas em Cachoeiro

Já estão abertas as inscrições para participar do Programa de Visita Portas Abertas da BRK, edição 2024. O programa é para instituições de ensino, comunidades e os mais diversos representantes da sociedade de Cachoeiro de Itapemirim. Que contudo, possuem interesse em conhecer as instalações da concessionária de água e esgoto do município.

Na visita, que tem duração de até duas horas, são apresentadas as etapas da água desde a captação, no Rio Itapemirim, até a distribuição nos imóveis, seguindo rigorosos critérios de qualidade e de acordo com a legislação. Também aparece o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Que é responsável por fazer a devolução do efluente tratado aos rios e córregos, preservando o meio ambiente. Para os estudantes, o programa possibilita conhecimentos práticos de temas desenvolvidos em sala de aula.

Programa Portas Abertas 360°

Já no Portas Abertas 360°, todas as informações vão ao público com o apoio de óculos de realidade virtual. Segundo a Rosa Malena Gomes Carvalho, coordenadora de comunicação e sustentabilidade da BRK em Cachoeiro de Itapemirim. Aliás, os participantes têm acesso a uma experiência diferenciada por meio da tecnologia ao fazerem uma visita on-line interativa e informativa às estações de tratamento de água e esgoto da BRK.

Assim, ela ressalta que o Portas Abertas é uma oportunidade ímpar para aproximar a comunidade local do tema do saneamento básico. “Por meio do programa, mostramos que cada cidadão precisa ser um agente de interferência e de mudança na sociedade. Ao percebermos o quanto as ações cotidianas podem prejudicar nosso entorno e o nosso bem-estar, temos a oportunidade de agir de forma diferente, somando forças e nos unindo a um objetivo maior, que é a preservação da vida e dos recursos naturais”, afirma.

Sobretudo, em 2023, os programas envolveram mais de 1.500 pessoas, além de grupos de comunidades do entorno e de outros municípios que quiseram conhecer de perto as atividades da BRK. Para agendar uma visita, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou telefone (28) 99989-7722.