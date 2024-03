Projeto garante crescimento econômico sustentável para famílias de Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promove o Projeto Pomar Urbano e Rural. O objetivo é diversificar a produção de frutas, melhorar a qualidade da alimentação e garantir a possibilidade de renda extra para as famílias do município.

O Projeto consiste em fornecer mudas adaptadas de espécies frutíferas para implantação de quintais urbanos ou pomares nas propriedades rurais. Desta forma, promovendo qualidade na alimentação das famílias beneficiadas e garantindo alimento a fauna urbana e rural. Além disso, promove geração e/ou complemento de renda, com a comercialização das frutas produzidas nos quintais urbanos e propriedades rurais.

Cerca de 200 munícipes já se beneficiaram com a distribuição de 2 mil mudas aproximadamente. Dentre as variedades disponíveis para plantio estão o abiu roxo, goiaba, abacate, jabuticaba, amora, manga, araçá paulista, lichia, graviola, cupuaçu, cacau, pinha e cajá anão.

Para participar do Projeto Pomar Urbano e Rural, os interessados devem protocolar requerimento solicitando mudas frutíferas no protocolo geral da Prefeitura com as seguintes cópias:

Documento pessoal com foto do requerente;

Cópia do comprovante de residência com o nome do requerente;

Caso o requerente seja produtor rural ou tenha propriedade rural, apresentar cópia de documento que comprove ser produtor rural ou que comprove ter propriedade rural.

Após o protocolo, o interessado deverá aguardar dois dias úteis para retirar as mudas no viveiro da Secretaria de Meio Ambiente, em horário de expediente. A Secretaria fica localizada na Comunidade de Santana Feliz. Apenas o requerente poderá retirar as mudas.