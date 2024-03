Qual a nova tendência do mercado imobiliário? Confira

Nos últimos anos, uma mudança significativa tem ocorrido no mercado imobiliário, com uma crescente demanda por imóveis compactos. Essa tendência está sendo impulsionada por diversos fatores, incluindo mudanças demográficas, preferências de estilo de vida e condições econômicas. Muitos investidores têm procurado comprar pequenas casas ou apartamentos, para lucrar com essa fatia do mercado.

De acordo com o corretor de imóveis e CEO da Escodelar Inteligência Imobiliária Rafael Scodelario, uma das razões pelas quais os imóveis compactos estão se tornando cada vez mais populares é o seu preço mais acessível em comparação com imóveis maiores. “Isso os torna uma opção atraente para investidores que desejam entrar no mercado imobiliário com um investimento inicial mais baixo. Uma dica importante para iniciantes é realizar uma análise cuidadosa do mercado e comparar os preços e potenciais retornos de diferentes tipos de imóveis antes de tomar uma decisão”, afirma Rafael.

Custo de manutenção

Assim, Scodelario destaca que o custo de manutenção e operação de um imóvel compacto tende a ser menor, o que pode resultar em maiores retornos sobre o investimento. “No entanto, é essencial verificar se o imóvel está em boas condições e se não há necessidade de grandes reparos ou atualizações antes de investir. Realizar uma inspeção detalhada do imóvel pode ajudar a identificar potenciais problemas e evitar surpresas desagradáveis no futuro”, acrescenta o especialista.

Todavia, outro fator que contribui para a popularidade dos imóveis compactos é a sua localização. Contudo, muitos desses imóveis estão situados em áreas urbanas densamente povoadas, próximos a centros de trabalho, transporte público, comércio e entretenimento. “Isso os torna especialmente atraentes para jovens que recém ingressaram no mercado de trabalho, estudantes e pessoas que valorizam a conveniência e a acessibilidade”, afirma o corretor.

Para investidores interessados em imóveis compactos, é recomendável escolher uma localização estratégica que tenha uma forte demanda por aluguel e uma perspectiva de valorização a longo prazo. Ao investir em imóveis compactos, é importante considerar as características e comodidades oferecidas pelo empreendimento. Pois, isso pode influenciar a atratividade do imóvel no mercado de aluguel. Mas é importante reconhecer que os imóveis compactos também têm suas limitações.

Eles podem não ser adequados para famílias maiores ou pessoas que precisam de mais espaço para viver e trabalhar. Contudo, antes de investir em um imóvel do gênero, é essencial avaliar o perfil do público-alvo e garantir que o imóvel atenda às necessidades e preferências dos potenciais inquilinos. Além disso, é importante considerar os custos associados à propriedade, como taxas de condomínio, impostos e seguro. Com o devido planejamento, os imóveis compactos podem oferecer retornos sólidos e proporcionar uma fonte estável de renda no longo prazo.

Sobre Rafael Scodelario

Rafael é corretor de imóveis desde 2009 e empresário no ramo imobiliário desde 2013. Fundador e CEO do Grupo Escodelar e da EscodelarInteligência Imobiliária, com 3 unidades em São Paulo e na 1 Flórida, tem mais de 150 corretores associados e uma carteira com mais de 15 mil imóveis à venda e locação, tendo em seu portfólio os imóveis mais exclusivos de São Paulo. Hoje, tornou-se referência do empreendedorismo no setor imobiliário e de corretagem.