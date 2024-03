Fórum de Piscicultura em Muniz Freire começa nesta quinta (14)

O evento que irá ocorrer entre quinta e sexta-feira desta semana, em Muniz Freire, e será a oportunidade para discutir novas ideias e contribuir para o desenvolvimento da piscicultura capixaba. Além da presença de renomados especialistas do setor, a organização do evento também programou um dia de campo.

Leia Também: Piscicultura ganha impulso em Muniz Freire e movimenta economia

Confira a Programação:

QUINTA-FEIRA (14/03)

8h – Recepção e credenciamento dos participantes

9h às 9h30 – RENATO LOPES BUENO – SEMAGMA MUNIZ FREIRE – Tema: APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS PEIXES UMA REALIDADE EM MUNIZ FREIRE

9h30 às 10h – LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO INCAPER – Tema: AÇÕES DE ATER DO INCAPER E A PISCICULTURA NO ES

10h às 11h – Abertura Oficial

11h às 11h50 – Apresentação das Startups

12h às 13h – Intervalo de Almoço

13h30 às 14h30 – FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS (PRESIDENTE DA PEIXE BR)

FIESP/MT – Tema: PISCICULTURA NO BRASIL, CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVAS FUTURAS

14h30 às 15h30 – EMANUEL RAMOS VIGUETTI – EPAGRI – Tema: A EPAGRI E A PISCICULTURA EMSANTA CATARINA: PROFISSIONALIZAÇÃO E VIABILIDADE ECONÔMICA

15h30 às 16h – JOÃO VICTOR NASCIMENTO TARDIM INC. SUL CAPIXABA – Tema: PLANEJAMENTO INICIAL DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS

16h às 16h50 – MESA REDONDA – Tema: AQUICULTURA: OPORTUNIDADES E DESAFIOS

17h às 17h50 – Apresentação de Startups e tecnologias

19h às 22h – Praça de Alimentação (Aula show e apresentação musical)

SEXTA-FEIRA (15/03)

8h – Recepção e credenciamento dos participantes

8h30 às 9h30 – BRUNO DE LIMA PRETO – IFES/ALEGRE – Tema: POLICULTIVO DE

TILÁPIAS ECAMARÕES EM ÁGUA DOCE

9h30 às 10h30 – MANUEL DOS SANTOS PIRES BRAZ FILHO – Tema: RAÇÕES VERDES PARA PISCICULTURA

10h30 às 10h50 – INTERVALO

10h50 às 11h50 – FÁBIO ROSA SUSSEL – Instituto Pesca São Paulo/SP – Tema: PRODUÇÃO SATISFATÓRIA X GESTÃO DO NEGÓCIO

12h às 13h – Intervalo de Almoço

13h30 às 17h – Dia de Campo: PARQUE DA TILÁPIAS – PONTE DO LAJE – Proprietário: MARCELO EMERSON SGRANCIO

1ª estação: WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA – INCAPER/ES – Tema: CONSTRUÇÃO

E PREPARO DE VIVEIROS ESCAVADOS

2ª estação: LUCIMARY SOROMENHO FERRI NASCIMENTO – INCAPER/ES – Tema: MANEJO ZOOTÉCNICO NA PISCICULTURA

3ª estação: MANUEL DOS SANTOS PIRES BRAZ FILHO – SENAR/SP – Tema: QUALIDADE DA ÁGUA DE CULTIVO E AERAÇÃO

Realização e apoio

A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

Serviço

Data: 14 e 15 do mês de março, em Muniz Freire

Local: Parque de Exposições

Instagram do evento: @inova_capixaba