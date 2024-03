“Quero conhecer as tecnologias apresentadas”, diz produtor de MG

Em busca de conhecimento e oportunidade de crescimento da produção de peixes em sua propriedade, Marcos Vinicius Duarte, morador de Mutum, em Minas Gerais, atravessou a fronteira dos estados para buscar conhecimento.

Além disso, Marcos Vinicius veio conhecer a metodologia para inserir sua produção no PNAE do seu município. “Eu já trabalho com a entrega de verduras para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Quero buscar mais conhecimento para aumentar minha produção de peixes para inserir no programa em minha cidade”, ressalta o produtor.

Leia Também: Novas tecnologias para a produção de peixes

Realização e Apoio

A feira Inova Capixaba – Agricultura In Foco reuniu diversos palestrantes do setor, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. Realização e apoio A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

Assista a entrevista completa!