Resultado da Mega-Sena: apostadores do ES terão Páscoa extremamente feliz

O resultado da mega-sena, sorteada neste sábado (30), fará com que o apostadores do Espírito Santo tenham uma Páscoa “extremamente” feliz.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, duas apostas, uma de Cariacica, feita pela internet, e outra de Barra de São Francisco, realizada na loteria Mapa da Mina, bateram na trave e acertaram os cinco números do concurso 2706.

Os números sorteados foram: 10-11-17-24-30-45. Com o resultado da mega-sena, os vencedores garantiram a quantia de R$39.391,36. Eles fizeram uma aposta simples, com seis números.

Ninguém acertou os seis números que dariam direito ao prêmio principal e a estimativa do próximo concurso é de R$ 10.500.000,00.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Assim, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas.

Portanto, para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

