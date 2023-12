Lotofácil: apostador do ES garante virada do ano mais feliz

Um apostador do Espírito Santo acertou 14 números da Lotofácil, sorteada nesta sexta-feira (29), e passará uma virada de ano mais feliz.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora foi registrada no município da Serra, na loteria Jogada da Sorte, e levará uma quantia de R$ 3.134,85.

LEIA TAMBÉM: Cinco apostas cravam Lotofácil e ganham R$ 1 milhão cada uma; veja números

O apostador ou apostadora fez uma aposta simples com 15 números.

Os números do concurso 2991 foram: 01-02-03-04-05-06-09-11-12-13-14-16-22-23-25. Apenas uma aposta, de São Paulo, conseguiu 15 acertos e levou R$ 2.003.410,69.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.