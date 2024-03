Retirada de fraldas geriátricas em Cachoeiro de Itapemirim; veja

Na busca por promover o acesso à saúde e garantir o bem-estar dos cidadãos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim está reforçando orientações importantes sobre a retirada de fraldas geriátricas e medicamentos gratuitos.

Um dos programas desenvolvidos pela Prefeitura de Cachoeiro é o Programa Municipal de Dispensação de Fraldas de Cachoeiro (PMFD), que beneficia diversos pacientes. A entrega é feita na Farmácia Municipal, responsável pela dispensação das fraldas (geriátricas e infantis) e atende usuários cadastrados. Como portadores de doenças crônico-degenerativas agudizadas, portadores de incapacidade funcional e pessoas com incapacidade de locomoção parcial ou total. Aliás, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

No entanto, é importante salientar que aquelas pessoas que não se enquadram como beneficiárias do programa municipal devem procurar qualquer estabelecimento credenciado ao Programa Farmácia Popular, do Governo Federal, para ter acesso à retirada de fraldas geriátricas.

Idade igual ou superior a 60 anos

Nesse caso, para ter direito a essa retirada, é necessário que o paciente tenha idade igual ou superior a 60 anos, ou seja pessoa com deficiência, e apresente prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica. A retirada é gratuita para os beneficiários do Programa Bolsa Família, enquanto as demais pessoas têm desconto de 90%.

Em casos de pacientes acamados ou impossibilitados de comparecerem ao estabelecimento, o representante legal ou procurador deve dirigir-se a um estabelecimento credenciado. Apresentando os documentos necessários, como receita médica dentro do prazo de validade e documentos de identificação.

A Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim reforça que está à disposição da população para esclarecer dúvidas e prestar toda a assistência necessária para garantir o acesso aos recursos de saúde.

“Nosso objetivo é garantir que todos os cidadãos tenham acesso a medicamentos e produtos essenciais para a sua saúde, principalmente aqueles que mais necessitam. Estamos empenhados em orientar e facilitar o processo de retirada desses itens, visando o bem-estar e a qualidade de vida de nossa população. O compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade permanece como prioridade da administração municipal”, ressaltou o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, Alex Wingler.

Também é possível obter medicamentos

Para obter os medicamentos pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, os pacientes devem comparecer a um estabelecimento credenciado. Lá, apresentando documento oficial com foto e número do CPF. Além de uma receita médica dentro do prazo de validade, seja do SUS ou de serviços particulares.

Contudo, o programa disponibiliza medicamentos gratuitos para o tratamento de diabetes, asma, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais. O programa também oferece medicamentos de forma subsidiada para dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas. Nesses casos, o Ministério da Saúde paga parte do valor dos medicamentos (até 90% do valor de referência tabelado). O cidadão paga o restante, conforme o valor praticado pela farmácia. Ao todo, o Farmácia Popular contempla o tratamento para 11 doenças.