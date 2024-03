Rio Branco VN e Vitória se enfrentam pelas semifinais neste sábado (23)

Rio Branco VN vai até Vitória, para enfrentar o Vitória FC, pelas semifinais do Capixabão, neste sábado (23). Por conta de sua classificação na tabela, o time de Venda Nova tem a vantagem de decidir o jogo em sua casa, ao lado de sua torcida.

O Polenteiro vem de vitória sobre a Desportiva Ferroviária, por 1 a 0, fora de casa. Junto com a vitória, veio também a classificação heroica para as semifinais da competição estadual.

Aliás, o time do Vitória, se classificou vencendo o Real Noroeste nos dois jogos. O primeiro por 3 a 1 e o segundo por 4 a 2. Assim, se classificando com o placar agregado de 7 a 3.

Rio Branco VN decide em casa

Rio Branco de Venda Nova se classificou em 6° lugar na primeira fase do Capixabão. O Vitória, por sua vez, ficou em 7° na tabela de classificação. Assim, Rio Branco VN decide as semifinais no Olímpio Perim, em Venda Nova.

Informações sobre o jogo

A partida acontece neste sábado (23), às 17h. Com mando de campo do Vitória FC, o jogo será no Estádio Salvador Venâncio da Costa, em Vitória. O jogo será transmitido ao vivo e com exclusividade pela TVE.

Todavia, os ingressos estão no valor de R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). Segundo a publicação no Instagram do Vitória FC, crianças até 11 anos e sócios-torcedores ÁGUIA AZUL não pagam.