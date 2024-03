Caminhada Viva Mais acontece em Cachoeiro, neste sábado (23)

Mais uma caminhada será realizada em Cachoeiro, neste sábado (23). Desta vez, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) vai reunir integrantes dos núcleos de qualidade de vida do município para participar da atividade.

Todavia, a concentração será na entrada da pista de motocross, localizada na rodovia do Frade, às 6h30, com saída às 7h. Aliás, serão dois trajetos: um de nível leve com 1.700 metros e outro de nível médio, com a distância de 3 quilômetros. Em ambos os percursos os aventureiros poderão desfrutar de paisagens lindas.

De acordo com a Semesp, o objetivo é justamente uma ação que envolva contato com a natureza e socialização entre os participantes. Assim, após a caminhada, os participantes terão um aulão de dança mix.

“Atender nossos alunos com atividades variadas e dinâmicas tem mostrado um resultado importante nos núcleos, com um aumento na participação de alunos. A primeira caminhada foi um grande sucesso, e esta também será. Inclusive, estamos atendendo a um pedido dos alunos e oferecendo um trajeto com um percurso maior, e tenho certeza que eles irão gostar”, afirma Ramon Silveira, secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.