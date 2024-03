Rio Itapemirim segue subindo, atinge quase 4 metros e transborda

O nível do rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, segue subindo na noite deste sábado (23). O rio está quase 4 metros acima do seu nível normal e já estão sendo registrados vários pontos e transbordos na cidade.

De acordo com a Defesa Civil, há pontos de transbordo na avenida Beira Rio e nos bairros Independência e Coronel Borges. Por conta do volume de água, a avenida Beira Rio foi totalmente interditada no início da noite.

Leia também: Chuvas no Sul do ES: governador decreta Situação de Emergência

O coodenador da Defesa Civil, Inácio Daróz, disse que a expectativa para as próximas horas é que o rio continue subindo. Os moradores de áreas de alagamento e risco e os comerciantes da região central da cidade estão sendo orientados e subir móveis e mercadorias, para evitar prejuízos.

Diante da previsão de mais chuvas e chuvas também na região do Caparaó, muitos comerciantes estão retirando as mercadorias das lojas, e levando para um local seguro.

Logo no início da manhã deste sábado (23), a Defesa Civil já registrava pontos de alagamentos nos distritos de Pacotuba e Coutinho. À tarde, já registrava alagamento do bairro Coronel Borges. Pela manhã, o prefeito Victor Coelho (PSB), divulgou um vídeo em suas redes sociais pedindo que a população de Cachoeiro fique em alerta.

As equipes da Defesa Civil estão percorrendo as ruas da cidades e prestando ajuda humanitária e monitora o rio Itapemirim que segue subindo. A medição do rio Itapemirim é realizada de hora em hora e pode ser consultada AQUI.