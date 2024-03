Chuvas no Sul do ES: governador decreta Situação de Emergência

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou, neste sábado (23), a Situação de Emergência em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região sul capixaba desde a noite de sexta-feira (22). Casagrande fez um sobrevoo na região e visitou o município de Mimoso do Sul, uma das cidades mais atingidas pela enxurrada. Desde o início das chuvas, o Governo do Estado atua na coordenação dos trabalhos de resposta ao desastre no resgate de vítimas e no atendimento das pessoas atingidas.

O Decreto nº 501-S foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado. Fica decretada a

Situação de Emergência nos municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Durante a manhã deste sábado, o governador do Estado esteve no Centro de Inteligência da Defesa Civil em Vitória para acompanhar as ações de resposta e de coordenação das equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil e outras agências públicas nos municípios atingidos.

Em seguida, Casagrande e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, sobrevoaram as áreas mais afetadas e estiveram em Mimoso do Sul, onde foram recepcionados pelo prefeito Peter Costa. A comitiva percorreu vias e falou com moradores da cidade. Casagrande retornou à Vitória, onde concedeu uma entrevista coletiva no Quartel do Corpo de Bombeiros.

“Vimos em Mimoso do Sul uma situação caótica, porque a cidade está sem comunicação devido à falta de energia que precisou ser cortada. Infelizmente, já temos quatro óbitos confirmados – dois em Mimoso e dois Apiacá – e ainda pessoas desaparecidas. Nosso esforço é para que a gente possa retomar os serviços essenciais, além de resgatar as pessoas nas áreas alagadas e dar alimentação aos atingidos em todas as cidades. Toda a equipe de governo está envolvida neste trabalho de assistência”, afirmou o governador.

ES Solidário

Em decorrência das fortes chuvas no sul capixaba, o Governo do Estado está organizando doações de água mineral, cestas básicas, cobertores, roupas em condições de uso, além de kits de limpeza e de higiene pessoal para ajudar às pessoas que estão enfrentando dificuldades.

Os donativos podem ser entregues em Vitória, na Quadra de Esportes da sede do Corpo de Bombeiros Militar (Endereço: Rua Tenente Mário Francisco de Britto, 100, bairro Enseada do Suá), e em Cachoeiro de Itapemirim, na 1ª Companhia Bombeiros Militar (Endereço: BR-393, KM 0, antiga Av. Mardegan, 790, bairro Marbrasa).

Neste momento de consternação, o Governo do Estado pede o apoio da população para juntos superarmos mais este trágico episódio.

Saiba como ajudar na montagem dos kits de socorro humanitário:

KIT HIGIENE

Sabonete em tablete: 04 Unidades

Escova Dental Infantil: 02 Unidades

Escova Dental Adulto: 02 Unidades

Pasta Dental em Creme Adulto (embalagem de 90g): 01 Unidade

Pasta Dental em Creme Infantil (embalagem de 90 gramas): 01 Unidade

Papel Higiênico (Pacote com 04 Rolos): 01 Unidade

Toalha de Banho: 02 Unidades

KIT LIMPEZA

Água Sanitária (frasco plástico de 05 litros): 01 Unidade

Sabão em Pó (embalagem de 5kg): 01 Unidade

Balde em Plástico (Capacidade mínima de 20 litros): 01 Unidade

Vassoura em Piaçava: 01 Unidade

Rodo Simples com Base Plástica: 01 Unidade

Pano de Chão: 01 Unidade

Escova para Limpeza: 01 Unidade

Esponja de Louça Dupla Face (pacote com 04 esponjas): 01 Unidade

Sabão em Barra Multiuso (embalagem com 5 unidades de 200g): 01 Unidade

Saco Plástico para Resíduos (capacidade para 100 l e 20 kg, na cor preta): 01 Unidade

CESTA BÁSICA

Arroz Branco (tipo 1, saco de 5 kg): 01 Unidade

Fubá de Milho (saco de 1 kg): 01 Unidade

Açúcar (cristal branco; saco 2 kg): 01 Unidade

Sal Refinado Iodado (saco de 1 kg): 01 Unidade

Feijão Preto (tipo 1, saco de 1 kg): 02 Unidades

Macarrão (tipo espaguete, embalagem 500 g): 01 Unidade

Farinha de Mandioca (tipo branca, pacote de 1 kg): 01 Unidade

Óleo de soja (refinado, embalagem de 900 ml): 01 Unidade

Café (pacote de 500 g): 01 Unidade

Biscoito (tipo cream cracker, pacote): 01 Unidade