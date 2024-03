‘Rolezinho noturno’: suspeitos são detidos durante perseguição em Guaçuí

A Polícia Militar deteve dois suspeitos, de 21 e 22 anos, durante uma perseguição na madrugada do último domingo (17), na Praça da Matriz, em Guaçuí.

De acordo com a PM, por volta das 00h30, os policiais militares do 3°Batalhão prosseguiram ao centro de Guaçuí para verificar a denúncia de um evento denominado “rolezinho noturno”, que estaria ocorrendo na Praça da Matriz.

No local, os militares visualizaram vários suspeitos pilotando de forma perigosa pelas ruas, sendo que uma destas, cujo condutor e o carona estavam sem o capacete.

Os suspeitos estariam realizando manobras perigosas, empinando a moto em uma das rodas, gerando risco aos usuários próximo à praça da Matriz. Os suspeitos desobedeceram as ordens de parada, incitando os demais, proferindo xingamentos contra os policiais, pilotando pela calçada e pulando os quabra-molas.

No entanto, os policiais iniciaram a perseguição em Guaçuí por várias ruas das cidade, onde os supeitos perderam o controle e colidiram contra um barranco.

Após a colisão, os suspeitos ainda tentaram fugir a pé, porém os militares os conteram, imobilizaram e deteram. A PM encaminhou os suspeitos ao Pronto Atendimento (PA), onde constataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez, com olhos vermelhos e dificuldade de equilíbrio.

Além disso, o condutor ainda estava com a CNH vencida e o veículo com o licenciamento em atraso desde 2013. Após o atendimento, os suspeitos de 21 e 22 anos foram conduzidos à 6ª delegacia regional de Alegre.

