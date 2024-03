Sábado (16) tem edição especial do projeto Saúde Mais Perto de Você

No mês em que é acontece o Dia Internacional da Mulher (8 de março), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) vai promover uma edição especial do projeto Saúde Mais Perto de Você, neste sábado (16).

Esta versão do Saúde Mais Perto de Você é especialmente para o público feminino. A ação será na sede e no interior de Cachoeiro.

Das 8h às 12h, todas as 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas para a realização da coleta de exame preventivo do colo do útero, em alusão à campanha Março Lilás.

Para ter acesso ao exame, basta que a mulher procure a UBS mais próxima de casa. Com documentos de identificação e cartão do SUS, para agendamento da coleta de material e instruções sobre o procedimento.

Saúde Mais Perto de Você: Casa Rosa

Na Casa Rosa, localizada na subida da rua Costa Pereira, Centro, está sendo preparada uma grande ação com diversos serviços gratuitos.

Contudo, no sábado (16), também das 8h às 12h, o público feminino poderá contar com atendimento em assistência social; café da manhã; serviços de beleza e autoestima; além de consultas com psicólogo, odontólogo e nutricionista. Além disso, também haverá consulta com ginecologista para pacientes previamente agendadas no sistema.

Quem deve realizar o exame preventivo?

A Semus reforça que o preventivo deve ser feito, periodicamente, por toda mulher que tem ou já teve vida sexual, principalmente, as que têm entre 25 e 59 anos. A princípio, o exame é anual. Todavia, após dois exames seguidos (com um intervalo de um ano) apresentando resultado normal, pode passar a ser feito a cada três anos.

Campanha Março Lilás

Neste mês de março, a Semus está com uma programação especial voltada para a campanha Março Lilás. Dedicada a prevenir o câncer de colo de útero. Aliás, o cronograma contempla diversas ações de conscientização, como palestras e salas de espera, além da realização de exames preventivo.