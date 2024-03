Sala do Empreendedor: microcrédito especial para mulheres em Cachoeiro

Neste Mês da Mulher, a Sala do Empreendedor de Cachoeiro está oferecendo uma linha de crédito especial para negócios geridos pelo público feminino ou para aquelas que têm o sonho de investir no próprio empreendimento.

Sobretudo, por meio do programa NossoCrédito, do Governo do Estado, estão disponíveis operações de crédito no valor de até R$ 21 mil. Aliás, com as menores taxas de juros do mercado e um prazo de até 36 meses para efetuar o pagamento.

Todavia, as mulheres que se enquadram na categoria de Pessoa Física (PF) conseguem o valor com taxas de 1,19%, já para as que são Pessoa Jurídica (PJ), o valor praticado é de 1,09% ao mês. Outro requisito para ter acesso ao financiamento é ter um certificado de curso de Capacitação Empreendedora.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) de Cachoeiro, que gere a Sala do Empreendedor, as interessadas têm até o dia 31 de março para solicitar a linha especial do Mês da Mulher.

“O empreendedorismo feminino tem se destacado no cenário regional. Cada vez mais, as mulheres estão conquistando seu espaço, expandindo sua atuação em áreas antes pouco explorada por elas. Por isso, cabe a nós, do poder público, fomentar o desenvolvimento desses negócios”, destaca o secretário municipal Dietrich Kaschner.

Atendimento na Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Cachoeiro apoia o empreendedorismo, oferecendo uma série de serviços. Como formalização como microempreendedor individual (MEI) e acesso a linhas de crédito especiais.

Contudo, a Sala funciona das 9h às 18h, no Shopping Cachoeiro (2º piso), Centro, e atende pelos telefones (28) 3522-4445 e (28) 98817-5732 (somente WhatsApp) para demandas relacionadas ao NossoCrédito. Demais assuntos devem ser tratados pelo número (28) 3155-5292.