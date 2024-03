Seminário sobre empreendedorismo feminino em Anchieta nesta quinta (21)

A saúde mental, a autoestima e os desafios enfrentados pelas mulheres estarão no foco do Seminário de Empreendedorismo Feminino, que acontece nesta quinta-feira, dia 21, a partir das 18 horas, no município de Anchieta. Aliás, realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), o evento tem entrada gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link https://cutt.ly/4w1hB82m .

Contudo, a programação do seminário inclui palestras de destaque como “Marca e Imagem Pessoal como Ferramentas de Negócios”, ministrada por Ana Lima, consultora de imagem, e “Protagonizando seus negócios, sua saúde e suas emoções”, com Claudia Sales, psicóloga.

Todavia, o evento é realizado em parceria com a Sala do Empreendedor e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e tem como público-alvo as mulheres que são atendidas pelo Projeto Regando Raízes e pelo Programa Núcleo Margaridas, além de outras interessadas no tema.

“Queremos proporcionar às participantes ferramentas e conhecimentos para melhor gerir seus negócios, saúde e emoções, diante dos múltiplos papéis que desempenham. O seminário também será uma oportunidade para networking. Assim, permitindo que as empreendedoras ampliem suas conexões profissionais”, destacou Sara Casas, coordenadora da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Guarapari.

Empreendedorismo feminino

O Seminário de Empreendedorismo Feminino faz parte da programação especial do Sebrae/ES voltada para as empreendedoras durante todo o mês de março. Todavia, são cursos presenciais, palestras e oficinas gratuitas em diversos municípios do estado. Aliás, para conferir a programação, basta acessar o https://es.loja.sebrae.com.br/sebrae-delas.

Serviço

Seminário de Empreendedorismo Feminino

Quando: 21/03 (quinta-feira)

Horário: 18h

Local CRAS de Anchieta. Rua Gov. Dias Lopes, 137 – Centro