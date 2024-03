Será que você tem em casa? Moeda rara pode valer até R$ 50 mil!

Uma moeda rara tem sido avaliada em R$ 50 mil. Leia a matéria e confira se você está em posse deste modelo que pode render uma bolada ao seu detentor. Nos últimos meses que o mercado de moedas raras tem crescido no Brasil. Esse crescimento vem ocorrendo, sobretudo, após as Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro em 2016.

À época, o Banco Central lançou moedas comemorativas referentes a alguns esportes praticados nos jogos. Esses modelos se tornaram febre e objeto de desejo não somente dos colecionadores, mas também de entusiastas do tema.

Hoje, uma das moedas mais valiosas no mercado destes objetos é uma moeda de 5 centavos colocada em circulação no ano de 1999. Ao longo da matéria, você poderá entender o porquê disso. O que torna uma moeda rara

Importante destacar que existem vários fatores que podem tornar uma moeda rara e, com isso, valiosa. Dentre eles, podemos destacar alguns como:

Ano em que o modelo foi colocado em circulação

Este é um item importante, pois moedas emitidas em anos específicos, costumeiramente, contam com mudanças no design ou ainda têm uma tiragem limitada. Por conta disso, elas acabam sendo classificadas como raras.

Erros de cunhagem: Aqui, outro item. Isso porque moedas com erros de cunhagem, como, por exemplo, falhas na impressão ou ainda letras desalinhadas, podem ser mais valiosas.

Moedas com tiragem limitada

Moedas que são produzidas em quantidade limitada por conta de razões econômicas, ou até mesmo por motivos especiais, são valorizadas por conta de sua escassez.

Estado de conservação das moedas

Um motivo que também conta na hora de dar valor a uma moeda é o estado de conservação do modelo. Nesse sentido, vale a pena destacar que aquelas moedas que estão em bom estado de conservação são as mais desejadas pelos colecionadores.

Características especiais desses modelos

Por último, temos as características únicas dos modelos. Algumas acabam valendo mais por conta dos desenhos diferentes ou marcas específicas, podendo ser mais valiosas.

A moeda de 5 Centavos de 1999

De acordo com especialistas, para se chegar ao valor máximo, a moeda, como, por exemplo o modelo de 1999 com o valor de 5 centavos, deve contar com características que a deixam rara, como o estado de conservação, demanda de mercado e interesse dos colecionadores.

Nesse sentido, vale a pena ficar ligado em detalhes importantes. Por conta disso, é imprescindível que o interessado se atente a conhecer a história da moeda, ter garantias de autenticidade, tirar boas fotos da moeda e fazer uma pesquisa de mercado.

Como vender moedas raras

As moedas raras podem ser vendidas em lojas especializadas e leilões, grupos de colecionadores em redes sociais e marketplaces online são excelentes opções. Hoje, existem muitos colecionadores interessados em adquirir moedas valiosas. Isso, por preços justos conforme a raridade do modelo.

Fonte: Portal Click Petróleo e Gás