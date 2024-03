Serviço facilita acesso a exames laboratoriais para moradores do interior

Moradores do interior de Cachoeiro passaram a contar com um novo serviço para aproximá-los dos atendimentos em saúde. Trata-se da realização de coleta de exames laboratoriais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos distritos.

A iniciativa é fruto de um contrato celebrado pela Prefeitura do município com o Hospital Infantil. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), trata-se de um serviço contínuo, que será realizado, periodicamente, ao longo do ano.

Pessoas de todas as idades podem solicitar a coleta dos exames. No entanto, para ser atendido, a Semus ressalta que será necessário agendamento prévio, que pode ser feito na própria Unidade de Saúde.

O distrito de Itaoca foi o primeiro a receber o serviço, na manhã desta segunda-feira (4). Ao longo desta semana, também serão contempladas as UBS de Pacotuba, Coutinho, Burarama e Soturno – confira abaixo o cronograma.

Presente no primeiro dia da realização da coleta, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, destacou a importância de facilitar o acesso a procedimentos de saúde para os cidadãos que residem longe da sede do município.

“Por vezes, a distância a ser percorrida até a região central de Cachoeiro é um fator que dificulta o acesso dos moradores aos serviços de saúde, principalmente para aqueles que moram em comunidades mais afastadas. Por isso, a implementação dessa coleta de exames nas unidades de saúde do interior é de suma importância para aproximá-los dos atendimentos de nossa rede básica”, expressou o prefeito.

Cronograma da semana:

Segunda-feira (4)

Unidade de Saúde de Itaoca

Terça-feira (5)

Unidade de Saúde de Pacotuba

Quarta-feira (6)

Unidade de Saúde de Coutinho

Quinta-feira (7)

Unidade de Saúde de Burarama

Sexta-feira (8)

Unidade de Saúde de Soturno