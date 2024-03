Sorocaba e Biah Rodrigues realizam chá revelação para descobrir sexo de gêmeos

Sorocaba e Biah Rodrigues serão pais de um casal de gêmeos. O chá revelação aconteceu nesta segunda-feira (4), no Haras da família no interior de São Paulo.

A celebração com amigos e família contou com drones agrícolas que sobrevoaram o espaço. Para a revelação, os aparelhos soltaram fumaça nas cores azul e rosa, representando o filho e a filha que estão esperando.

Os dois já são pais de Theo, de três anos de idade, e de Fernanda, de um. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou os preparativos para o evento e os palpites de cada um presente.

“Eu só sabia chorar e nem tinha começado ainda”, disse Biah em seus stories. “O mundo ficou azul, mas também ficou rosa”, escreveu Sorocaba em suas redes sociais.

A influenciadora e o cantor sertanejo são casados desde 2019 e anunciaram a terceira gestação de Biah em janeiro.

Estadao Conteudo

