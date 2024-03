Subway pede recuperação judicial com dívidas de R$ 482 milhões

A rede de lanchonetes Subway entrou, na segunda-feira (11), com um pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo. A operadora SouthRock, responsável pela gestão é a mesma das marcas: Starbucks, Eataly, TGI Fridays e Brasil Airport Restaurantes (Bar).

O pedido de recuperação judicial da Starbucks foi aceito pela Justiça no ano passado. No entanto, a Subway foi excluída do processo em dezembro de 2023.

Segundo o pedido feito nesta semana, na 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, as dívidas do negócio chegam a R$ 482 milhões.

No processo, a SouthRock afirma que a exclusão da Subway, na época do pedido de recuperação da Starbucks, considerou: “a postura colaborativa até então adotada por relevante parte dos credores financeiros”. Esse cenário, porém, acabou mudando com o passar dos mese

A empresa diz que um pequeno grupo de credores: “entendeu por bem interromper as produtivas e amigáveis negociações e conversas que até então vinham sendo mantidas e, inesperadamente, passou a perseguir, de maneira forçada e unilateral, a imediata satisfação de seus créditos”.

Recuperação judicial da Subway

Diante da mudança nas negociações com os credores, ainda segundo o documento, a proprietária da marca nos Estados Unidos teria notificado o grupo SouthRock. Isso culminaria, agora, no pedido de recuperação da rede no Brasil.

Em outras palavras: “em vista da superveniente necessidade de se socorrerem de seu pedido de recuperação judicial. As ora requerentes distribuem o presente pedido por dependência à recuperação judicial SouthRock”

