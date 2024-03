Suspeito de engravidar enteada de 12 anos é preso em Presidente Kennedy

Um homem foi preso suspeito de engravidar a própria enteada de 12 anos. Segundo a Polícia Civil (PC), a prisão aconteceu durante um cumprimento de mandado de prisão preventiva na Fazenda Desejo, zona rural de Presidente Kennedy, na tarde desta sexta-feira (8).

A Polícia Civil informou que quando os policiais chegaram no local, o suspeito estava trabalhando tocando gado. De acordo com a PC, o mandado foi expedido após investigação apurar que havia suspeitas que o preso teve relação sexual com uma enteada de 12 anos de idade, que acabou engravidando.

Ainda, segundo a Polícia Civil, a investigação prossegue para colher mais elementos. O preso foi encaminhado para a delegacia de Polícia de Presidente Kennedy e, em seguida, conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.