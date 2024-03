Polícia prende criminoso mais procurado do Espírito Santo

A Polícia Civil prendeu um dos criminosos mais procurados do Estado do Espírito Santo. Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo Marujo, foi preso na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Bonfim, em Vitória.

A prisão contou com a participação da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), com apoio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e de policiais penais da Secretaria da Justiça (Sejus).

Segundo a Polícia Civil, mais informações serão apresentadas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (8), às 11h, na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).