Suspeito de tentar matar ex-companheira é preso pela polícia no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, cumpriu, na tarde dessa segunda-feira (11), um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 41 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 2 de março desse ano no bairro Jequitibá, em Aracruz.

No entanto, a prisão ocorreu no bairro Planalto Serrano, no município da Serra. O suspeito estava escondido na casa de um familiar. Os policiais chegaram no imóvel e explicaram o motivo da diligência. A Polícia Civil encontrou o suspeito no terceiro andar do imóvel.

Leia também: Pai ajuda polícia prender suspeito de roubar celular da filha em Muqui

“Desde que o fato chegou ao nosso conhecimento, já iniciamos as diligências e identificamos o autor. Representamos pela sua prisão ao Poder Judiciário e conseguimos o mandado de prisão temporária, que foi cumprido nessa terça-feira”, informou o delegado Leandro Sperandio, que está respondendo pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz.

Portanto, os policiais encaminharam o suspeito para a Delegacia Regional de Aracruz. em seguida, encaminharam ele ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Polícia Civil investiga tentativa de homicídio em Atílio Vivácqua

A Polícia Civil está investigando a tentativa de homicídio na manhã da última terça-feira (5), no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

A Polícia Militar foi ao Hospital Doutora Andrea Canzian Lopes, no centro do município, onde havia dado entrada um homem baleado. Além disso, lá, a vítima, de 20 anos, relatou que um homem armado entrou em sua casa e atirou contra ele.

Contudo, os policiais transferiram para o hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde do paciente não foi informado.

No entanto, aos militares, testemunhas contaram que o suspeito de efetuar os disparos fugiu após o crime. Portanto, a Polícia Civil iestá investigado o caso por meio da delegacia do município.