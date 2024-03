Suspeito é preso após tentar matar homem a pauladas em Brejetuba

Um homem, de 43 anos, foi preso em Brejetuba, após tentar matar um outro a pauladas na Praça Celestina Xista Badaró, na última segunda-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, populares contaram que um cidadão, de 43 anos, tinha acabado de matar um homem a pauladas. Imediatamente, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e prosseguiram ao local.

Lá, os policiais encontraram o suspeito em pé, muito nervoso e aparentemente embriagado. Em sua frente, havia um homem deitado ao chão desacordado, com um pedaço de madeira de aproximadamente um metro de comprimento.

No entanto, o suspeito relatou que deu madeiras na cabeça durante uma discussão, pois teria sido atacado com um facão pela vítima há alguns meses atrás.

Contudo, O Samu prestou os primeiros atendimentos a vítima de 38 anos, e encaminhou para o Pronto Atendimento (PA) de Brejetuba. Em contato com equipe de Samu, o homem havia recebido aparentemente três pauladas, sendo duas no maxilar abaixo do ouvido e outra na região da nuca e apresentava sangramento no ouvido direito.

Portanto, a PM deu voz de prisão ao agressor e o entregou na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para devidas providências.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que autuou em flagrante o suspeito de 43 anos por tentativa de homicídio qualificada e encaminhado ao sistema prisional.