Suspeitos de furtos são detidos em Jerônimo Monteiro

Na manhã de sábado (16), policiais militares do 3⁰ Batalhão detiveram dois homens, um de 23 e outro de 31 anos, e recuperaram diversos materiais furtados em Jerônimo Monteiro. Um dos suspeitos estava foragido da justiça.

Os militares, durante o Policiamento Ostensivo na cidade de Jerônimo Monteiro, foram informados por um morador que sua moto, modelo Honda POP, havia sido furtada na madrugada por um suspeito conhecido. Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento.

Leia Também: Homens são presos em Apiacá por tráfico de Drogas

Ao passarem pelo centro, os policiais visualizaram o suspeito entrando em uma loja, que de imediato foi abordado. Com o suspeito, foi encontrada uma sacola com várias joias, sendo: 13 anéis, 5 cordões, 6 pulseiras, 5 pares de brinco, 01 máquina de cortar cabelo, 1 canivete, 3 isqueiros e R$ 79,60 reais.

Indagado sobre a origem dos materiais, o mesmo disse que furtou em uma residência na cidade e que trocou a moto por entorpecentes com outro suspeito. Contra ele, os policiais identificaram ainda um mandado de prisão em aberto pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, pois havia se evadido do sistema prisional.

A vítima dos materiais foi identificada e informada do furto, tendo comparecido na Delegacia de Alegre para demais providências. Os policiais ainda conseguiram localizar e deter o suspeito que recebeu a moto em troca de entorpecentes.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª delegacia regional de Alegre. A moto, que segundo o suspeito estaria escondida na localidade de “Fazenda Velha”, não foi localizada na região.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.